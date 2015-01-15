В 1 сезоне 8 серии сериала «Человек в высоком замке» Фрэнк и Джулиана планируют сбежать с Западного побережья. Джо пытается вернуть фильм. Между тем преданность Смита своей идеологии подвергается испытанию, когда он выясняет кое-что о своей семье.