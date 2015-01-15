В 1 сезоне 3 серии сериала «Человек в высоком замке» герои Джулиана и Джо не могут терять ни минуты, ведь в Кэнон-Сити прибывает безжалостный сыщик по кличке Маршал. Тагоми строит хитрые шпионские планы с Вегенером, а Фрэнк замышляет месть.