Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Человек в высоком замке
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Награды и номинации «Человек в высоком замке»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Main Title Design
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
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