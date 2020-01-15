В 5 сезоне 9 серии сериала «Волшебники» главные герои распределяются на две группы: Фен и Марго спешно отправляются на Землю, а Элиот и Джулия оказываются в плену у Темного короля. Ситуация ухудшается тем фактом, что Джулия находится в положении...
Related video
Фото новорожденной дочери Ковальчук и Чумакова вызвало споры в Сети: повод не самый приятный
Не мать для дочери, а подружка: теща Федора Бондарчука вскружит голову любому
Без Артика пошла вразнос: Анна Асти выставила «складки и валики» напоказ
Почему на самом деле нельзя выбрасывать мусор по вечерам? Такого объяснения не ожидаете
Невозможно оторвать взгляд: звезда «Уральских пельменей» оголила ягодицы ради эффектного кадра
Андрей Мягков скрывал правду о единственном ребенке от всей страны: проговорилась подруга
Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото
Цветовой тест: сколько жизней вы прожили?
Избавилась от филлеров: честный снимок Шарлотты вызвал переполох в Сети
Ляп из «Кавказской пленницы» замечали только самые внимательные: внимание на одежду
Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно
Дочь Юрия Стоянова выросла настоящей красавицей: редкое фото
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail