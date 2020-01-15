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Киноафиша Сериалы Волшебники Сезоны Сезон 5 Серия 9

Волшебники 2015 - 2020 9 серия 5 сезон

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10 голосов
Все серии 5 сезона «Волшебники»
Сделай что-нибудь безумное
Сезон 5 / Серия 1 15 января 2020
Гнев пчел того времени
Сезон 5 / Серия 2 22 января 2020
Гора призраков
Сезон 5 / Серия 3 29 января 2020
Анонимные волшебники
Сезон 5 / Серия 4 5 февраля 2020
Апокалипсис? Сегодня?!
Сезон 5 / Серия 5 12 февраля 2020
Упс!... Я снова сделал это
Сезон 5 / Серия 6 12 февраля 2020
Исполняющий обязанности декана
Сезон 5 / Серия 7 19 февраля 2020
Садовое убийство
Сезон 5 / Серия 8 26 февраля 2020
Виолончель, белка, нарцисс
Сезон 5 / Серия 9 4 марта 2020
Чистилище
Сезон 5 / Серия 10 11 марта 2020
Будь Хайменом
Сезон 5 / Серия 11 18 марта 2020
Яйца
Сезон 5 / Серия 12 25 марта 2020
Филлори и за ее пределами
Сезон 5 / Серия 13 1 апреля 2020
О чем cерия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Волшебники» главные герои распределяются на две группы: Фен и Марго спешно отправляются на Землю, а Элиот и Джулия оказываются в плену у Темного короля. Ситуация ухудшается тем фактом, что Джулия находится в положении...

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