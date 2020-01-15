В 5 сезоне 9 серии сериала «Волшебники» главные герои распределяются на две группы: Фен и Марго спешно отправляются на Землю, а Элиот и Джулия оказываются в плену у Темного короля. Ситуация ухудшается тем фактом, что Джулия находится в положении...