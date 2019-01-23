В 4 сезоне 7 серии сериала «Волшебники» Кэди отправляется в захватывающее и весьма опасное путешествие. Параллельно Зельда находит способ выследить Элис, она сразу же рассказывает о нем Библиотеке. Фен понимает, что все ее мечты могут исполниться.