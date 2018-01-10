В 3 сезоне 7 серии сериала «Волшебники» Марго решительно вступает в противостояние с Королевой Фей, понимая, что она гораздо сильнее и опаснее любого ее противника. Параллельно Колдуотер и Пенни отправляются на поиски потерянного предмета...