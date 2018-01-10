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Киноафиша Сериалы Волшебники Сезоны Сезон 3 Серия 13

Волшебники 2015 - 2020 13 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Волшебники»
Сказание о семи ключах
Сезон 3 / Серия 1 10 января 2018
Герои и придурки
Сезон 3 / Серия 2 17 января 2018
Потери из-за магии
Сезон 3 / Серия 3 24 января 2018
Стать Пенни
Сезон 3 / Серия 4 31 января 2018
Жизнь за один день
Сезон 3 / Серия 5 7 февраля 2018
А зубы тебе нравятся?
Сезон 3 / Серия 6 14 февраля 2018
Яйца всмятку
Сезон 3 / Серия 7 21 февраля 2018
Шесть рассказов о магии
Сезон 3 / Серия 8 28 февраля 2018
Это всё Джош
Сезон 3 / Серия 9 7 марта 2018
Искусство сделки
Сезон 3 / Серия 10 14 марта 2018
Двадцать три
Сезон 3 / Серия 11 21 марта 2018
Кандидат-филориеец
Сезон 3 / Серия 12 28 марта 2018
Поиграешь со мной?
Сезон 3 / Серия 13 4 апреля 2018
О чем cерия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Волшебники» друзьям удается разыскать каждый из потерянных артефактов, однако для того, чтобы вернуть в мир магию, потребуется сделать еще кое-что крайне важное. По традиции самое неожиданное ждет их в самом финале...

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