Пару чайных ложек на ведро воды — и грязь с пола отвалится комьями (а про пыль забудете на целую неделю)

Жир больше не летит по всей кухне: 5 хитростей сохраняют плиту и фартук чистыми даже после жарки котлет (и рыбы)

Помидоры на зиму закатываю без уксуса — рецепт, который искала годами: получаются сладкими и упругими

Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»

Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

«Прям залип», «Залпом посмотрела все 4 серии»: кажется, «Похищение» может стать главным хитом лета-2026, подвинув даже «Холод»

Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших

Россия-1 внезапно сняла с эфира главный хит этого лета — сериал, что «возбудил киносообщество не хуже "Мастера и Маргариты"»

Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон