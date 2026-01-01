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Актёры 1 сезона сериала «Легенда синего моря» (2016)

Актеры сериала «Легенда синего моря» Вся информация о сериале
Чон Джи-хён
Чон Джи-хён Jeon Ji-hyeon
Shim Chung Ли Мин-хо
Ли Мин-хо Min-Ho Lee
Ли Хи-джун Lee Hee-joon
Shin Won Ho
Seo Beom-sik
Карсон Аллен
Карсон Аллен Carson Allen
Сон Дон-иль
Сон Дон-иль Seong Dong-il
Ли Чхэгён Lee Chae-kyung
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су Park Hae-soo
Щин Ын-су Shin Eun-soo
Щин Хе-сон Shin Hye-seon
Seo Dong-won
Ко Гю-пхиль
Ко Гю-пхиль Ko Gyoo-pil
Ли Джэ-вон Lee Jae-won
Oscar Foronda
Lee Ji-hoon
Ли Хо-джэ Lee Ho-jae
Пак Чин-джу Jin-joo Park
Чхве Джон-у Jung-woo Choi
Щин Рин-а Rin-Ah Shin
Ан Джэ-хон An Jae-hong
Чо Джон-сок Jo Jung-suk
Чинён Jin-young Park
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