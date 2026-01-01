Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Легенда синего моря
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Легенда синего моря» (2016)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Актеры сериала «Легенда синего моря»
Вся информация о сериале
Чон Джи-хён
Jeon Ji-hyeon
Shim Chung
Ли Мин-хо
Min-Ho Lee
Ли Хи-джун
Lee Hee-joon
Shin Won Ho
Seo Beom-sik
Карсон Аллен
Carson Allen
Сон Дон-иль
Seong Dong-il
Ли Чхэгён
Lee Chae-kyung
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Щин Ын-су
Shin Eun-soo
Щин Хе-сон
Shin Hye-seon
Seo Dong-won
Ко Гю-пхиль
Ko Gyoo-pil
Ли Джэ-вон
Lee Jae-won
Oscar Foronda
Lee Ji-hoon
Ли Хо-джэ
Lee Ho-jae
Пак Чин-джу
Jin-joo Park
Чхве Джон-у
Jung-woo Choi
Щин Рин-а
Rin-Ah Shin
Ан Джэ-хон
An Jae-hong
Чо Джон-сок
Jo Jung-suk
Чинён
Jin-young Park
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
Если у вас интуиция круче, чем у Холмса и Брагина: 5 детективов, в которых невозможно найти убийцу до самого финала
«Терминатор-2» на 15 месте, а «Крестный отец 2» – на втором: почему лучшим сиквелом стал бессмысленный фильм с 5.6 на IMDb
«Детектив в духе Агаты Кристи», но на современный лад: 7 серий смотрятся залпом — и вы точно не угадаете убийцу
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны
У Netflix есть сериал с вайбом «Твин Пикса» и «Американской истории ужасов»: вышел 13 лет назад, но смотрится на одном дыхании
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить