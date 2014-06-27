В 3 сезоне 3 серии сериала «Легенда о Корре» вся команда достигает точки назначения. По ходу развития событий становится понятно, что Корре просто необходимо добиться милости своенравной Царицы Земли. Зуко в это время продолжает свой путь.
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