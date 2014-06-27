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Легенда о Корре 3 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Легенда о Корре»
Глоток свежего воздуха
Сезон 3 / Серия 1 27 июня 2014
Возрождение
Сезон 3 / Серия 2 27 июня 2014
Царица земли
Сезон 3 / Серия 3 27 июня 2014
В опасном положении
Сезон 3 / Серия 4 11 июля 2014
Клан металла
Сезон 3 / Серия 5 11 июля 2014
Старые раны
Сезон 3 / Серия 6 18 июля 2014
Первые маги воздуха
Сезон 3 / Серия 7 18 июля 2014
Затаившийся враг
Сезон 3 / Серия 8 25 июля 2014
Засада
Сезон 3 / Серия 9 1 августа 2014
Да здравствует царица!
Сезон 3 / Серия 10 8 августа 2014
Ультиматум
Сезон 3 / Серия 11 15 августа 2014
Войди в пустоту
Сезон 3 / Серия 12 22 августа 2014
Яд красного лотоса
Сезон 3 / Серия 13 22 августа 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Легенда о Корре» девушка понимает, что ее рискованное решение имело свои последствия и они уже повлияли на мироздание. Во вселенной появляется все больше людей с магическими способностями. Из тюрьмы сбегает Захир.

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