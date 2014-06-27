В 3 сезоне 1 серии сериала «Легенда о Корре» девушка понимает, что ее рискованное решение имело свои последствия и они уже повлияли на мироздание. Во вселенной появляется все больше людей с магическими способностями. Из тюрьмы сбегает Захир.