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Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда о Корре Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Аватар: Легенда о Корре» (2014)

Актеры сериала «Аватар: Легенда о Корре» Вся информация о сериале
Джанет Вэрни
Джанет Вэрни Janet Varney
Korra Дэвид Фаустино
Дэвид Фаустино David Faustino
Mako П. Дж. Бирн
П. Дж. Бирн P.J. Byrne
Bolin Сейшелл Гэбриел
Сейшелл Гэбриел Seychelle Gabriel
Мелинда Стерлинг Mindy Sterling
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс J.K. Simmons
Tenzin
Ричард Рили Richard Riehle
Bumi Энн Хеч
Энн Хеч Anne Heche
Лиза Эдельштейн Lisa Edelstein
Kya
Генри Роллинз Henry Rollins
Zaheer
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт Jeff Bennett
Джон Майкл Хиггинс John Michael Higgins
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Tonraq Кирнан Шипка
Кирнан Шипка Kiernan Shipka
Jinora Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Naga Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Pabu Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Элисон Стоунер Alyson Stoner
Аарон Химельштейн Aaron Himelstein
Кейт Хиггинс
Кейт Хиггинс Kate Higgins
Обри Плаза
Обри Плаза Aubrey Plaza
Джейн Тэйни
Джейн Тэйни Jayne Taini
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
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