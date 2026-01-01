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Аватар: Легенда о Корре
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Актёры 3 сезона сериала «Аватар: Легенда о Корре» (2014)
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Цитаты
Актеры сериала «Аватар: Легенда о Корре»
Вся информация о сериале
Джанет Вэрни
Janet Varney
Korra
Дэвид Фаустино
David Faustino
Mako
П. Дж. Бирн
P.J. Byrne
Bolin
Сейшелл Гэбриел
Seychelle Gabriel
Мелинда Стерлинг
Mindy Sterling
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Tenzin
Ричард Рили
Richard Riehle
Bumi
Энн Хеч
Anne Heche
Лиза Эдельштейн
Lisa Edelstein
Kya
Генри Роллинз
Henry Rollins
Zaheer
Джефф Беннетт
Jeff Bennett
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Джеймс Римар
James Remar
Tonraq
Кирнан Шипка
Kiernan Shipka
Jinora
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Naga
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Pabu
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Элисон Стоунер
Alyson Stoner
Аарон Химельштейн
Aaron Himelstein
Кейт Хиггинс
Kate Higgins
Обри Плаза
Aubrey Plaza
Джейн Тэйни
Jayne Taini
Грэй Гриффин
Grey Griffin
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