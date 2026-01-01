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Киноафиша Сериалы Последний человек на Земле Награды

Награды и номинации «Последний человек на Земле»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
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