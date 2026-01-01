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Награды и номинации «Метод Комински»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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