В 1 сезоне 9 серии сериала «Убийство» попытки полиции произвести арест ни к чему не приводят. Тогда детективы беседуют с близким к Беннету человеком, а Ларсены берут все в свои руки, устав от безрезультатной работы органов правопорядка.
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