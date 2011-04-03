В 1 сезоне 9 серии сериала «Убийство» попытки полиции произвести арест ни к чему не приводят. Тогда детективы беседуют с близким к Беннету человеком, а Ларсены берут все в свои руки, устав от безрезультатной работы органов правопорядка.