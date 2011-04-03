В 1 сезоне 8 серии сериала «Убийство», пытаясь избегать столкновений с ФБР, Сара и Холдер обнаруживают новые улики. Ричмонд делает все, что может, чтобы вернуться в предвыборную гонку. Утечка фотографий с места убийства шокирует полицию и Ларсенов.
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