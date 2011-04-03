В 1 сезоне 4 серии сериала «Убийство», пока родители Рози планируют похороны дочери, детективы Линден и Холдер присматриваются к преподавателю литературы убитой девушки, к чьему прошлому у них возникает немало вопросов.
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