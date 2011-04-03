В 1 сезоне 3 серии сериала «Убийство» Ричмонд начинает подозревать, что в его команде произошла утечка информации, а детектив Линден находит свидетеля, который может вывести ее на след преступника. Ее общение с Холдером получается весьма неловким.
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