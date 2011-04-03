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Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны Сезон 1 Серия 3

Убийство 2011 - 2014 3 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Убийство»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 3 апреля 2011
Клетка
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2011
Дьявол
Сезон 1 / Серия 3 10 апреля 2011
Беззвучное эхо
Сезон 1 / Серия 4 17 апреля 2011
Супер 8
Сезон 1 / Серия 5 24 апреля 2011
То, что осталось
Сезон 1 / Серия 6 1 мая 2011
Месть
Сезон 1 / Серия 7 8 мая 2011
Оппозиция
Сезон 1 / Серия 8 15 мая 2011
Скрытая тенденция
Сезон 1 / Серия 9 22 мая 2011
Я скажу вам, когда я буду там
Сезон 1 / Серия 10 29 мая 2011
Пропавший
Сезон 1 / Серия 11 5 июня 2011
Красное солнце
Сезон 1 / Серия 12 12 июня 2011
Падение Орфея
Сезон 1 / Серия 13 19 июня 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Убийство» Ричмонд начинает подозревать, что в его команде произошла утечка информации, а детектив Линден находит свидетеля, который может вывести ее на след преступника. Ее общение с Холдером получается весьма неловким.

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