В 1 сезоне 2 серии сериала «Убийство» детектив Линден беседует с родителями Рози и ее учителями. Некоторые из друзей девочки становятся подозреваемыми, что приводит к обнаружению Сарой новых улик на территории школы.
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