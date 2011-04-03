В 1 сезоне 13 серии сериала «Убийство» полиция изучает связь Ричмонда с делом Рози. Выяснив, кто выступал на сайте под никнеймом Орфей, детективы определяют нового главного подозреваемого. Линден начинает сомневаться в непредвзятости Холдера.
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