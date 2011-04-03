В 1 сезоне 1 серии сериала «Убийство» в свой последний день в отделе убийств детектив Сара Линден берется за дело пропавшей школьницы Рози Ларсен, чье тело позже было обнаружено в машине Даррена Ричмонда, кандидата на пост мэра.
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