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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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К-2 Телохранитель
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «К-2 Телохранитель» (2016)
О сериале
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Актеры и роли
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Актеры сериала «К-2 Телохранитель»
Вся информация о сериале
Карсон Аллен
Carson Allen
Чи Чхан-ук
Chang-Wook Ji
Kim Je Ha
Сон Юн-а
Song Yoon-ah
Choi Yoo Jin
Лим Юн-а
Lim Yoon-ah
Go Anna
Чо Сон-ха
Jo Seong-ha
Ким Гап-су
Kim Gap-soo
Чон Бэ-су
Bae-soo Jeon
Jung Dong-geun
Ли Чхоль-мин
Cheol-min Lee
Щин Дон-ми
Shin Dong-mi
Дэниэл Джои Олбрайт
Daniel Joey Albright
Ко Ин-бом
In-beom Ko
Ём Хе-ран
Yeom Hye-ran
Чо Дон-хёк
Jo Dong-hyeok
Со Хи Чжон
So Hee Jung
Сон Дон-иль
Seong Dong-il
Ли Чжон Чжин
Lee Jeong-jin
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