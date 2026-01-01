14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет

После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло

Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета

«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»

Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить

Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно

«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы