Переростки
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Переростки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Переростки
Сады Элизабет, Санбери-он-Темз, Великобритания
Где снимали известные сцены
Хостел в первом эпизоде второго сезона
Казармы Инглис, Милл-Хилл, Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Уилла
4 Уитли Клоуз, Эбботс-Лэнгли, Хартфордшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Средняя общеобразовательная школа «Радж-Парк»
Руислипская средняя школа, Сидмаут-Драйв, Руислип, Хиллингдон, Лондон, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Саймона
20 Эдинбург Драйв, Эбботс-Лэнгли, Хартфордшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом друга Джея
12 Эдинбург Драйв, Эбботс-Лэнгли, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Паб «Чёрный Бык»
улица Виктории, Ройслип, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джей, Саймон и Нил тусуются в переулке.
Кардифф-Уэй, Эбботс-Лэнгли, Хартфордшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Карли
10 Кардифф-Уэй, Эбботс-Лэнгли, Хартфордшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Саймон выезжает вслед за катафалком.
Парк-авеню и Проезд Святого Мартина, Руислип, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Нила
ул. Эдинбург-драйв, д. 1, Эбботс-Лэнгли, Хартфордшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Магазин алкогольных напитков в 1-м сезоне, 2-й серии.
Хай-стрит, Пиннер, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Джея
Кардифф-уэй, дом 6, Эбботс-Лэнгли, Хартфордшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Торговый центр в 3 сезоне, 3 серии.
The Chimes, Аксбридж, Мидлсекс, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Паб «Чёрный конь»
ул. Хай-роуд, д. 1446, Исткот, Пиннер, Великобрит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поход с палатками в 3‑м сезоне, 6‑й серии.
Парк Пиппингфорд, Восточный Суссекс, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уилл, Саймон, Джей и Нил бегут от парня с битой.
ул. Бленхейм, Эбботс-Лэнгли, графство Хартфордшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Киоск с мороженым в 1-й серии 2-го сезона.
Ист-Бич, Литлхэмптон, Западный Суссекс, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
