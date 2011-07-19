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Час 2011 - 2012 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Час»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 19 июля 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 июля 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 2 августа 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 августа 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 16 августа 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 23 августа 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Час» в офис поступают две крупные новости и ставят всех в тупик, ведь Фредди бесследно пропадает. В его отсутствие управление эфиром берет на себя осмелевший Гектор. За камерой его роман с продюсером Бел набирает обороты.

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