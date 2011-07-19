В 1 сезоне 4 серии сериала «Час» в офис поступают две крупные новости и ставят всех в тупик, ведь Фредди бесследно пропадает. В его отсутствие управление эфиром берет на себя осмелевший Гектор. За камерой его роман с продюсером Бел набирает обороты.