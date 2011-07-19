В 1 сезоне 4 серии сериала «Час» в офис поступают две крупные новости и ставят всех в тупик, ведь Фредди бесследно пропадает. В его отсутствие управление эфиром берет на себя осмелевший Гектор. За камерой его роман с продюсером Бел набирает обороты.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail