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Киноафиша Сериалы Пустая корона Сезоны Сезон 1 Серия 7

Пустая корона 2012 - 2016 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Пустая корона»
Ричард II. Часть 1
Сезон 1 / Серия 1 30 июня 2012
Ричард II. Часть 2
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2012
Ричард II. Часть 3
Сезон 1 / Серия 3 14 июля 2012
Генрих IV. Часть 1
Сезон 1 / Серия 4 21 июля 2012
Генрих IV. Часть 2
Сезон 1 / Серия 5 7 июля 2012
Генрих IV. Часть 3
Сезон 1 / Серия 6 7 июля 2012
Генрих IV. Часть 4
Сезон 1 / Серия 7 14 июля 2012
Генрих IV. Часть 5
Сезон 1 / Серия 8 14 июля 2012
Генрих V. Часть 1
Сезон 1 / Серия 9 21 июля 2012
Генрих V. Часть 2
Сезон 1 / Серия 10 21 июля 2012
Генрих V. Часть 3
Сезон 1 / Серия 11 21 июля 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Пустая корона» история взаимоотношений Генриха IV и Хэла подходит к финалу. Пожилой король нуждается в наследнике, но молодой принц не кажется ему достойной кандидатурой на место во главе Англии.

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