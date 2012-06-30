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Киноафиша Сериалы Пустая корона Сезоны Сезон 1 Серия 10

Пустая корона 2012 - 2016 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Пустая корона»
Ричард II. Часть 1
Сезон 1 / Серия 1 30 июня 2012
Ричард II. Часть 2
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2012
Ричард II. Часть 3
Сезон 1 / Серия 3 14 июля 2012
Генрих IV. Часть 1
Сезон 1 / Серия 4 21 июля 2012
Генрих IV. Часть 2
Сезон 1 / Серия 5 7 июля 2012
Генрих IV. Часть 3
Сезон 1 / Серия 6 7 июля 2012
Генрих IV. Часть 4
Сезон 1 / Серия 7 14 июля 2012
Генрих IV. Часть 5
Сезон 1 / Серия 8 14 июля 2012
Генрих V. Часть 1
Сезон 1 / Серия 9 21 июля 2012
Генрих V. Часть 2
Сезон 1 / Серия 10 21 июля 2012
Генрих V. Часть 3
Сезон 1 / Серия 11 21 июля 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Пустая корона» молодой Генрих V сумел убедить армию в собственной состоятельности в качестве главнокомандующего. Добравшись до Франции, король лично принимает участие в ряде победоносных сражений.

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