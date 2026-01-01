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Киноафиша Сериалы Хорошая жена Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Хорошая жена» (2013)

Актеры сериала «Хорошая жена» Вся информация о сериале
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис Julianna Margulies
Alicia Florrick
Мэтт Чукри Matt Czuchry
Cary Agos
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби Archie Panjabi
Kalinda Sharma
Макензи Вега Makenzie Vega
Grace Florrick
Грэм Филлипс
Грэм Филлипс Graham Phillips
Zach Florrick Джош Чарльз
Джош Чарльз Josh Charles
Will Gardner Алан Камминг
Алан Камминг Alan Cumming
Eli Gold Кристин Барански
Кристин Барански Christine Baranski
Diane Lockhart Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Goode
Finn Polmar Зак Гренье
Зак Гренье Zach Grenier
David Lee Кэрри Престон
Кэрри Престон Carrie Preston
Эрик Богосян
Эрик Богосян Eric Bogosian
Джейсон О’Мара
Джейсон О’Мара Jason O'Mara
Крис Нот
Крис Нот Chris Noth
Эшли Уильямс
Эшли Уильямс Ashley Williams
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж Melissa George
Хантер Пэрриш
Хантер Пэрриш Hunter Parrish
Джилл Хеннесси
Джилл Хеннесси Jill Hennessy
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг Stockard Channing
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард Matthew Lillard
Даллас Робертс
Даллас Робертс Dallas Roberts
Скипп Саддат
Скипп Саддат Skipp Sudduth
Джордана Спиро
Джордана Спиро Jordana Spiro
Гэри Коул
Гэри Коул Gary Cole
Винсент Куратола
Винсент Куратола Vincent Curatola
Полли Дрэйпер
Полли Дрэйпер Polly Draper
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс Michael J. Fox
Лаура Бенанти
Лаура Бенанти Laura Benanti
Крис Батлер Chris Butler
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