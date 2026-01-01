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Киноафиша Сериалы Хорошая жена Награды

Награды и номинации «Хорошая жена»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая драма
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Best International
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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