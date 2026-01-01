Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Награды и номинации «Хорошая жена»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
BAFTA 2016
Best International
Номинант
BAFTA 2015
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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