В 1 сезоне 9 серии сериала «В лучшем мире» Тревор хочет забрать по-настоящему плохую Элеонор в плохой мир, но Майкл с Тахани пытаются найти другой выход из ситуации. Тем временем хорошая Элеонор наслаждается домом и быстро сближается с Чиди.
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