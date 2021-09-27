В 5 сезоне 5 серии сериала «Хороший доктор» двое главных героев занимаются лечением мужчины, который пострадал из-за собственной национальности. По ходу развития событий Ли невольно мешает своему возлюбленному наладить контакт с больными.
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