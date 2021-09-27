Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хороший доктор Сезоны Сезон 5 Серия 5

Хороший доктор 2017 5 серия 5 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 5 сезона «Хороший доктор»
Новые начинания
Сезон 5 / Серия 1 27 сентября 2021
Кусок пирога
Сезон 5 / Серия 2 4 октября 2021
Мера интеллекта
Сезон 5 / Серия 3 11 октября 2021
Рациональность
Сезон 5 / Серия 4 25 октября 2021
Сумасшедший город
Сезон 5 / Серия 5 1 ноября 2021
Одно сердце
Сезон 5 / Серия 6 15 ноября 2021
Истекший
Сезон 5 / Серия 7 22 ноября 2021
Восстание
Сезон 5 / Серия 8 28 февраля 2022
Йиппи-кай-эй
Сезон 5 / Серия 9 7 марта 2022
День обмана
Сезон 5 / Серия 10 14 марта 2022
Семья
Сезон 5 / Серия 11 21 марта 2022
Засуха
Сезон 5 / Серия 12 28 марта 2022
Усиливающаяся боль
Сезон 5 / Серия 13 4 апреля 2022
Похлебка
Сезон 5 / Серия 14 11 апреля 2022
Мой путь
Сезон 5 / Серия 15 18 апреля 2022
Шоу Шона
Сезон 5 / Серия 16 2 мая 2022
Шоу Леа
Сезон 5 / Серия 17 9 мая 2022
Сыновья
Сезон 5 / Серия 18 16 мая 2022
О чем cерия

В 5 сезоне 5 серии сериала «Хороший доктор» двое главных героев занимаются лечением мужчины, который пострадал из-за собственной национальности. По ходу развития событий Ли невольно мешает своему возлюбленному наладить контакт с больными.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Приложение киноафиши