В 4 сезоне 2 серии сериала «Хороший доктор» Шон и его коллеги понимают, что их пациент заразился коронавирусом. Главный герой переживает за Лию, для которой инфицирование может быть крайне опасным. Доктор Резник сближается с пожилой медсестрой.
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