В 4 сезоне 18 серии сериала «Хороший доктор» главный герой и его девушка решают отправиться в совместную поездку, чтобы хоть как-то унять горе из-за произошедшего выкидыша. Тем временем остальная часть команды пытается спасти нового пациента.
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