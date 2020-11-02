В 4 сезоне 1 серии сериала «Хороший доктор» главный герой сталкивается с болезнью, которую никогда не встречал прежде. Врачам приходится особенно сложно из-за глобальной пандемии и происходящих изменений в мире. Доктор Парк планирует уехать к семье.
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