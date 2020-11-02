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Киноафиша Сериалы Хороший доктор Сезоны Сезон 4 Серия 1

Хороший доктор 2017 1 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Хороший доктор»
Линия фронта: Часть первая
Сезон 4 / Серия 1 2 ноября 2020
Линия фронта: Часть вторая
Сезон 4 / Серия 2 9 ноября 2020
Новички
Сезон 4 / Серия 3 16 ноября 2020
Не такой же
Сезон 4 / Серия 4 23 ноября 2020
Провал
Сезон 4 / Серия 5 30 ноября 2020
Лим
Сезон 4 / Серия 6 11 января 2021
Принцип неопределённости
Сезон 4 / Серия 7 18 января 2021
Воспитание
Сезон 4 / Серия 8 25 января 2021
Безответственность у салатной стойки
Сезон 4 / Серия 9 15 февраля 2021
Расшифровка
Сезон 4 / Серия 10 22 февраля 2021
Все мы иногда безумны
Сезон 4 / Серия 11 8 марта 2021
Маленькие голубые глазки
Сезон 4 / Серия 12 22 марта 2021
Потерянное
Сезон 4 / Серия 13 29 марта 2021
Объявление пола ребенка
Сезон 4 / Серия 14 19 апреля 2021
Ожидание
Сезон 4 / Серия 15 26 апреля 2021
Доктор Тед
Сезон 4 / Серия 16 10 мая 2021
Отпустить
Сезон 4 / Серия 17 17 мая 2021
Простить или забыть
Сезон 4 / Серия 18 24 мая 2021
Венга
Сезон 4 / Серия 19 31 мая 2021
Вперед
Сезон 4 / Серия 20 7 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Хороший доктор» главный герой сталкивается с болезнью, которую никогда не встречал прежде. Врачам приходится особенно сложно из-за глобальной пандемии и происходящих изменений в мире. Доктор Парк планирует уехать к семье.

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