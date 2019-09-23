В 3 сезоне 8 серии сериала «Хороший доктор» Карли возобновляет попытки сближения с Шоном, но результат оказывается плачевным. Тем временем Лим и Нил пытаются найти баланс между работой и личной жизнью, а Резник готовится к первой операции.
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