В 3 сезоне 6 серии сериала «Хороший доктор» талантливый ординатор продолжает готовиться к первой в жизни самостоятельной операции, не демонстрируя волнения. Но репетиция оборачивается катастрофой, когда Шона ставит в тупик элементарная просьба.
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