В 3 сезоне 5 серии сериала «Хороший доктор» в жизни Мерфи происходят серьезные перемены. Во-первых, его девушка Карли рассчитывает вывести отношения на новый уровень. Во-вторых, Шону предоставляется шанс осуществить первую самостоятельную операцию.
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