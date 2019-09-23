В 3 сезоне 4 серии сериала «Хороший доктор» влюбленные Карли и Шон впервые целуются, в то время как Аарон Глассман готовится к браку с Дебби. После операции Клэр тяжело переживает гибель матери и собственноручно развеивает прах.
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