В 3 сезоне 20 серии сериала «Хороший доктор» врачи продолжают бороться за жизни пациентов в условиях природного катаклизма. Морган получает травму рук, которая ставит крест на ее карьере, а Шон и Вера оказываются в западне на грани жизни и смерти.
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