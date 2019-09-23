В 3 сезоне 2 серии сериала «Хороший доктор» ординаторы Алекс и Морган сражаются за шанс провести первую самостоятельную операцию, но право достается Клэр. Ее коллега Шон страдает из-за неудачного романтического свидания с Карли.
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