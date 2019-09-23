В 3 сезоне 18 серии сериала «Хороший доктор» отказ Леи пагубно сказывается на душевном благополучии Шона. Лишь благодаря Клэр врач находит в себе силы вернуться на работу. Их старшие товарищи Лим и Эндрюс лечат пациента, потерявшего обе руки.
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