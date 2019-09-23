В 3 сезоне 11 серии сериала «Хороший доктор» вернувшийся из поездки Шон проводит ночь с Леей. На следующее утро любовники проснулись в объятьях. Узнав правду, Карли приходит в шок. Сумеет ли Мерфи выбрать между двумя любимыми девушками?
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