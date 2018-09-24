Во 2 сезоне 8 серии сериала «Хороший доктор» ординатор Мерфи приходит к выводу, что его наставник Глассман стремительно теряет память, а Клэр и Нил пытаются найти путь к примирению. В этом деле незадачливым коллегам помогает президент больницы.
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