Во 2 сезоне 7 серии сериала «Хороший доктор» Клэр вынуждена обратиться за помощью к Нилу, чтобы спасти умирающего друга. Тем временем Шон проявляет себя в качестве не только врача, но и талантливого переговорщика.
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