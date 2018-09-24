Во 2 сезоне 6 серии сериала «Хороший доктор» Морган берется за лечение скрипачки, палец которой инфицирован. От вовремя принятого решения зависит будущая карьера девушки. Между тем Глассман выписывается из больницы и возвращается домой.
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