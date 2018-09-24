Во 2 сезоне 5 серии сериала «Хороший доктор» в больницу поступает страдающая анорексией девушка, которой требуется срочная операция на сердце. Но для начала пациентке необходимо набрать вес за короткий промежуток времени.
Related video
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
Авторизация по e-mail