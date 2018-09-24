Во 2 сезоне 17 серии сериала «Хороший доктор» отстраненный хирург Мерфи пытается убедить Джексона Хана в том, что он достоин быть частью команды в операционной. Между тем Нил и Лим раскрывают коллегам информацию о любовных отношениях.
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