Во 2 сезоне 16 серии сериала «Хороший доктор» новый главврач отделения считает Шона обузой и держит от операционной как можно дальше. Отныне гениального врача-аутиста ждет работа в патологоанатомическом корпусе под руководством Левер.
Related video
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
Авторизация по e-mail