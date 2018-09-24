Во 2 сезоне 15 серии сериала «Хороший доктор» отделение хирургии получает нового начальника. Главным врачом становится именитый Джексон Хан, с которым невозможно поладить. В связи с этим будущее Шона в клинике оказывается под вопросом.
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