Во 2 сезоне 14 серии сериала «Хороший доктор» Глассман продолжает испытывать трудности после операции, нуждаясь в регулярном присмотре. Шон берет выходные и отправляется с наставником в путешествие, рассчитывая вернуть его к нормальной жизни.
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