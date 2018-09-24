Во 2 сезоне 10 серии сериала «Хороший доктор» рождественские каникулы врачей оказываются под вопросом, когда инфекция закрывает приемный покой на карантин. Каждый, кто очутился здесь, подвергается смертельной опасности.
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